Meisje lastiggevallen door man op schoolplein, school waarschuwt ouders

Een leerling, een meisje, van basisschool De Werft aan de Raaimoeren in Breda is maandagmiddag lastiggevallen door een onbekende man. De school heeft daarom een waarschuwingsbrief aan ouders en verzorgers van de leerlingen gestuurd. Die brief is in handen van Omroep Brabant. In april werd ook al een leerling van de school lastiggevallen, mogelijk door dezelfde dader.

De man benaderde het meisje maandag rond half twee op het schoolplein en vroeg of ze met hem naar huis wilde, zegt een politiewoordvoerder tegen Omroep Brabant. Het meisje meldde dit bij iemand van de school. Een zoektocht leverde niks op, de man was al verdwenen. "Voor de meivakantie hebben we u geïnformeerd over een incident waarbij een leerling op weg naar school op een vervelende en intiminderende manier is aangesproken door een man. Vandaag is er wederom een leerling aangesproken op weg naar school. We hebben nauw contact met de politie, zij pakken dit op. We verzoeken u samen met de school alert te zijn en het te melden als uw kind een vergelijkbare ervaring heeft", staat in de brief die naar de ouders is gestuurd. Het gaat om een man met zwart haar, hij is ergens tussen de 30 en 40 jaar en droeg een zwarte spijkerbroek.