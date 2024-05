Ze is al 104 jaar oud, maar Doortje was graag bij huldiging van PSV geweest

Ze is dan wel 104 jaar oud, maar Doortje Rave-Buitink was maar wat graag bij de huldiging van PSV geweest, maandag op het Stadhuisplein in Eindhoven. Maar haar gezondheid gaat de laatste jaren wat achteruit. Vieren deed ze het landskampioenschap van de Eindhovense voetbalclub echter wel. Thuis in het Gelderse Aalten, voor de tv. Buiten wapperden PSV-vlaggetjes aan haar balkon.

"Ik wist dat dit kampioenschap er aan zat te komen", vertelt Doortje terwijl op televisie de beelden te zien zijn van het feest in Eindhoven. De platte kar met de voetballers van PSV zag ze, toegezongen door Guus Meeuwis, door de stad trekken op weg naar het Stadhuisplein om gehuldigd te worden. "Ik vind het echt leuk, al dat gedoe eromheen", lacht Doortje. "Ze hebben het ook verdiend, vind ik. De wedstrijden die ik gezien heb, waren altijd uitstekend. Ze hebben veel gewonnen."

"Het was geweldig."

De liefde voor PSV ontstond een paar jaar geleden, toen ze vanwege haar honderdste verjaardag werd meegenomen naar een wedstrijd van de Eindhovense voetbalclub. "Dat was een heel spannende wedstrijd", herinnert ze zich. "Die begon trouwens pas om negen uur 's avonds. Dat is voor mij wel een beetje laat. Maar toen zei mijn kleinzoon: als u de wedstrijd thuis op tv kijkt, begint 'ie ook pas om negen uur. Tja, dat is ook zo. Dus zijn we geweest en het was geweldig!" Toen kocht ze ook de PSV-vlaggen die nu aan haar balkon hangen.

"Misschien ga ik in september nog een keertje naar PSV."