Enorme schok voor 11-jarige jongen die vingers Appie zag liggen

Meerdere kinderen zagen zondagmiddag van dichtbij hoe Appie zijn vingers verloor bij het oprapen van een zwaar stuk vuurwerk buiten bij het stadion van PSV. Zo ook de 11-jarige Enzo uit Eindhoven die dicht bij het ongeluk stond. Hij heeft alles gezien en is flink geschrokken. Zijn moeder Wendy snapt dan ook niet waarom er dergelijk zwaar vuurwerk moet worden afgestoken: "Voor hetzelfde geld pakt een kind het op."

Wat een leuk feest had moeten zijn voor Enzo, eindigt in een nachtmerrie. Hij stond dicht bij het ongeluk tijdens de kampioenswedstrijd van PSV en heeft volgens zijn moeder alles kunnen zien. "Eerst zag hij dat de man met het vuurwerk aan het zwaaien was en daarna ontplofte het in zijn hand", zegt Wendy. "Mijn zoon stond heel dichtbij en zag dat die hand helemaal open lag. Hij heeft de politie zelfs nog op enkele vingers gewezen."

"Ik vind het echt erg dat kinderen dit moeten zien. Dat is nog het meest kwalijke van het verhaal. In Eindhoven moet je toch gewoon een kampioenschap kunnen vieren?", vraagt Wendy zich af. "Dit was zijn eerste kampioenschap in de stad. Voor hetzelfde geld raapt een kind dat vuurwerk op."