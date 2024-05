Opa Aart misbruikt drie kleindochters en moet twee jaar de cel in

Aart van der W. (69) uit Langeweg moet twee jaar de cel in voor het misbruiken van drie van zijn kleindochters. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag bepaald. Opa Aart kreeg steeds meer interesse in zijn kleindochters toen zij gingen puberen. Hij begon met hen betasten rond hun twaalfde en ging daarna nog veel verder.

“Opa, ik hoop dat ik je nooit meer hoef te zien.” Deze harde woorden sprak een van de kleindochters tegen haar grootvader in de rechtbank in Breda twee weken geleden. Opa Aart van der W. (69) uit Langeweg stond toen terecht voor het misbruiken van drie van zijn kleinkinderen sinds 2013 tot vorig jaar.

De breuk in de familie was duidelijk en dat deed Aart van der W. enorm veel pijn. Zijn familie liet duidelijk weten dat zij hem niet meer zien als vader of opa, sinds bekend is wat hij stiekem deed bij drie van zijn kleindochters.

Het verhaal was bij alle drie hetzelfde. In de periode dat de meiden rond hun elfde, twaalfde jaar veranderden van meisjes in jonge vrouwen begon opa met het strelen van de borsten en het aanraken van geslachtsdelen. Maar Aart van der W. hield tijdens de zitting vol dat dat niet seksueel was, maar dat hij de kleinkinderen wat wilde leren in hun puberteit over hun lichaam.

Hij stelde de meiden opvallend veel vragen over topjes en bh’s en controleerde meteen ook of het allemaal goed zat. Ook onderwees hij zijn kleindochters ongevraagd over hygiëne en dan met name in hun kruis. Schoonmaken en controleren of het schoon was, noemde opa dat. En bij dat controleren zat hij overal aan.

Aart van der W. ontkende de zwaarste beschuldigingen. Hij had wel gestreeld op allerlei plekken en met ze gedoucht, maar was nooit binnengedrongen, zo zei hij. Ook was hij nooit klaargekomen waar de kleinkinderen bij waren en was er nooit sprake van orale seks.

De rechtbank zag die zwaarste feiten ook niet bewezen en kwam tot een lagere straf dan de geëiste vier jaar cel. Wel maakt de rechtbank zich zorgen dat Van der W. de ernst van zijn gedrag niet helemaal inziet en na zijn celstraf opnieuw in de fout zou kunnen gaan. Daarom legde de rechtbank ook een reeks van maatregelen op.

Na zijn celstraf mag opa Aart niet meer in de woonplaats van zijn kleinkinderen komen en krijgt hij een verbod om contact op te nemen met zijn slachtoffers. Ook moet hij behandeld worden en komt hij onder toezicht te staan. Als stok achter de deur krijgt Van der W. ook nog een voorwaardelijke straf van 12 maanden, die hij moet uitzitten als hij nog eens in de fout gaat.