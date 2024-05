Vrouw die onder ME-bus kwam, nog in het ziekenhuis: 'Ze mag snel naar huis'

De 25-jarige vrouw die maandagavond in Eindhoven na de huldiging van PSV onder een ME-bus belandde, ligt nog in het ziekenhuis. Ze is aanspreekbaar en raakte gewond aan haar bovenlichaam. Later dinsdag of woensdag mag ze het ziekenhuis verlaten, zo laat de politie dinsdagmorgen weten.

Het ongeluk gebeurde maandagavond rond half elf op de Vestdijk in het centrum van de stad. De vrouw stak volgens de politie te voet de weg over toen de ME-bus haar raakte. Het slachtoffer belandde onder de bus en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De weg werd enige tijd na het ongeluk afgesloten voor al het verkeer. Passeren van file

De politie laat weten dat de ME-bus langs een file reed toen het misging. Op dat moment was de uittocht van supporters uit de stad bezig na de huldiging van PSV. Een team, gespecialiseerd in verkeersongevallen, deed sporenonderzoek. Het gaat niet om een team uit Eindhoven. Bij ongelukken waar de politie bij betrokken is, doet namelijk altijd een ander politieteam onderzoek. Welk team precies werd ingeschakeld, is niet naar buiten gebracht. Hoe het kon dat de chauffeur de vrouw niet zag, Is nog niet duidelijk. Specialisten van een andere politie-eenheid gaan onderzoek doen naar wat er precies is gebeurd. Er zijn maandag op de dag van de huldiging in totaal tien aanhoudingen verricht, zo laat de politie dinsdag ook nog weten.