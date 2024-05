Megaster Robbie Williams deelt werk van Jetske: 'Heel bizar'

Ze moest maandag even met haar ogen knipperen toen ze haar telefoon opende. Op Instagram zag Jetske Kox (44) uit Casteren dat Robbie Williams een van haar illustraties had gedeeld. "Gek idee dat hij mijn werk heeft bekeken", zegt ze. Het is niet de eerste keer dat Jetske iets bijzonders meemaakt met de wereldberoemde zanger. Zes jaar geleden zorgde Robbie Williams er al voor dat de vriend van Jetske haar ten huwelijk vroeg.

Robbie Williams deelde onlangs op Instagram dat hij kunstenaars de ruimte wilde geven om zichzelf te laten zien op zijn pagina. Zondag konden volgers daarom mensen nomineren. "Hij is zelf de laatste tijd veel met kunst bezig. Hij deelt bijna dagelijks zelfgemaakte illustraties", weet Jetske. Toen de oproep kwam, greep ze haar kans. Jetske maakt zelf illustraties en laat die drukken op kaarten of posters. Dat doet ze naast haar werk als docent digitaal ontwerpen op De Rooi Pannen in Tilburg. "Mijn nichtje en een paar vriendinnen hebben mij genomineerd." De volgende ochtend bleek dat Robbie Williams haar werk had uitgekozen. Een van haar illustraties pronkt nu op de Instagrampagina van de zanger. "Dat vond ik heel bizar om te zien", zegt Jetske vrolijk. De wereldberoemde zanger schreef er ook nog wat lieve woorden bij: "Jetske en ik hebben elkaar niet ontmoet, maar ik voel dat je aardig, liefdevol en zachtaardig bent. En wie wil zulke energie nou niet in zijn leven?"

"Ik heb heel veel reacties gekregen van mensen."

Het gaat om een illustratie van een oliekan met daarbij de woorden 'Oil ove u'. "Dit is een van de eerste illustraties die ik heb gemaakt in een serie kaarten. Ik teken veel verpakkingen met daar woordspelingen op", vertelt Jetske. "Ik heb hem al een tijd geleden gemaakt, dus hij of iemand van zijn team moet er op mijn pagina wel even naar gezocht hebben. Er is dus moeite gedaan om mijn werk te bekijken. Dat is zo gek."

"Gaaf dat hij het werk van anderen een podium geeft."

Dankzij Robbie Williams krijgt Jetske nu enorm veel reacties op haar werk. "Ook van mensen die ik niet ken. Dat vind ik heel bijzonder. Het is gaaf dat hij het werk van anderen zo een podium geeft. Daar ben ik wel van onder de indruk." En het is dus niet de eerste keer dat Jetske iets bijzonders meemaakt met de zanger. Zes jaar geleden zorgde Robbie Williams ervoor dat Chris, destijds nog de vriend van Jetske, haar ten huwelijk vroeg. "Robbie Williams belde toen vaak live mensen op Instagram, waarbij mensen mee konden kijken." "Ik heb hem toen een berichtje gestuurd om te vragen of hij mijn vriend wilde overtuigen om mij ten huwelijk te vragen. Robbie belde toen ineens ook echt op. Ik moest mijn telefoon aan Chris geven. Robbie Williams praatte op hem in en daarna is Chris op een knie gegaan. Inmiddels zijn we getrouwd."