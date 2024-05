Agenten controleren wel, maar delen geen boetes uit: 'Ga je niet misdragen'

Het was een apart gezicht op een parkeerterrein in Rijen. Tientallen agenten stonden daar dinsdagavond het verkeer te controleren, maar boetes werden er amper uitgedeeld. De agenten voerden op die manier actie omdat ze in de toekomst eerder met pensioen willen. “Maar denk niet dat je je nu mag misdragen in het verkeer, he", zegt een van hen.

Een van de bestuurders die werd gecontroleerd kon er dinsdag wel om lachen, vooral toen hij hoorde waarom de agenten eigenlijk protesteerden. “Ze willen eerder stoppen met werken omdat het zulk zwaar werk is? Nou ja, als ik zo om mij heen kijk, dan staan ze eigenlijk maar te niksen op dit moment", grapt hij. "Nee, ik begrijp het wel. Agenten maken veel mee." 'Lichte overtredingen' werden dinsdag op de parkeerplaats in Rijen tijdens de politie-actie door de vingers gezien. Het gaat dan om fouten als het niet aangeven van richting of het niet dragen van een gordel. Weggebruikers die zich schuldig maken aan zwaardere overtredingen, zoals rijden met drank op, werden wel gewoon bekeurd.

Politie voert actie voor een betere pensioenregeling (foto: René van Hoof).

Maarten Brink van het Landelijk Centrum Politieacties hoopt met deze actie meer aandacht te krijgen voor de regeling voor vervroegd uittreden voor agenten. Het doel is om een regeling te krijgen die permanent doorloopt en financieel aantrekkelijker is dan de huidige Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Die loopt eind 2025 af. "Agenten doen zwaar werk en willen eerder met pensioen, maar demissionair minister Schouten wil niet bewegen. Daarom voeren we nu actie", zegt Brink. Agent Erwin van Raaij uit Tilburg is het helemaal met Brink eens. "We willen niet werken tot we 67 zijn. We hebben in ons werk te maken met ernstig geweld, mensen met PTSS, nachtdiensten draaien en dan de volgende dag weer vroeg op", somt hij op. "Dat is zwaar." Agenten willen niet ook nog eens op hun 67ste achter een boef aanrennen, zegt de Tilburgse agent. "Dat kun je een agent niet meer aan doen op die leeftijd. Ik moet zoals het er nu voorstaat nog elf jaar werken. Op sommige momenten is het nu al te zwaar voor mijn oudere collega's. Ik heb er wel vertrouwen in dat de overheid de juiste beslissing neemt."

Maarten Bink valt Van Raaij bij. "Agenten trekken het niet meer. Ze hebben in toenemende mate te maken met heftige incidenten waarbij agenten fysiek en mentaal behoorlijk aan de bak moeten, zoals bij vechtpartijen en rellen. Maar ook bij ernstige ongelukken of vervelende zaken waarbij kinderen betrokken zijn." Maar wat is dan een acceptabele leeftijd voor een agent om met pensioen te gaan? Volgens Brink is dat 64 jaar én dat dan op een financieel gezonde manier. "Agenten hebben zolang klaargestaan voor de maatschappij, dan verdienen ze het om eerder te mogen stoppen met werken. De minister moet met een goede regeling komen. We voeren actie totdat de regeling er komt. Dit gaat de staatskas miljoenen euro's kosten."