Tbs'er ontsnapt uit kliniek in Vught

Een tbs'er is dinsdagmiddag ontsnapt uit de Reinier van Arkel kliniek in Vught. Het gaat om een man van 30 jaar oud, meldt een woordvoerder van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM).

Na de ontsnapping is FASTNL, het Fugitive Active Search Team van de Nederlandse politie, meteen een opsporingsonderzoek begonnen. Lokale media melden dat de gedetineerde is ontsnapt via het dak.

Dat kan de woordvoerder niet bevestigen. Ook kan hij niet zeggen waarvoor de ontsnapte man vastzat.