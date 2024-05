Jongen (16) zwaargewond bij steekpartij, met spoed naar ziekenhuis gebracht

Een 16-jarige jongen is dinsdag rond middernacht zwaargewond geraakt bij een steekpartij bij de bibliotheek aan het Piet Blomplein in Helmond. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie kwam een traumaheli naar Helmond. De trauma-arts ging met de jongen mee in de ambulance.

Het slachtoffer is op straat geopereerd, laat een 112-correspondent weten. Intussen werd de locatie waar dit gebeurde afgeschermd met witte doeken en schermen. Een agent reed naar een ziekenhuis in de buurt om extra zakken bloed te halen. Aanhouding

Vermoedelijk ging aan het steken een ruzie vooraf. Waarover die ging, is niet door de politie naar buiten gebracht. Het ED heeft het over een een conflict in de relatiesfeer. Er is een 20-jarige verdachte aangehouden. Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision