Ludiek spandoek na schade door vallend betonblok: 'Sorry voor de scheur!'

Waar mensen werken, worden weleens fouten gemaakt. Zo ook in Aalst: bij het slopen van het oude KPN-gebouw in de Michiel de Ruyterstraat, zorgde een vallend betonblok voor een scheur in het buurhuis. Reden genoeg voor de verantwoordelijke sloper om op ludieke manier zijn excuses aan te bieden.

"Ondanks dit gebeuren, zit mevrouw niet te treuren. Ze heeft nog altijd een goed humeur, maar toch nog eens sorry voor deze scheur!" Die tekst prijkt inmiddels al een poosje op het levensgrote, knalrode spandoek in de straat. Afgelopen februari ging het mis, vertelt Rolf Wijnhoven van Sloopbedrijf Van Putten. "We waren daar het oude KPN-gebouw aan het slopen." Een klus die normaal weinig problemen oplevert. Tot een stuk beton tegen de gevel van het huis ernaast valt. "Het was mijn eigen fout", geeft Rolf direct toe. "Gelukkig de eerste in de vijftien jaar dat ik dit doe." En dat moet opgelost worden. "We hebben die mevrouw meteen ingelicht. Ze was zó vriendelijk."

"Toen we dat zagen, hielden we het niet meer droog."

Als dank voor het begrip, wilden Rolf en zijn collega's iets terugdoen. "Dat werd het spandoek. We moesten die gevel waterdicht maken, dan maar op deze manier. De bewoonster had geen flauw idee dat we dit van plan waren, maar vond het heel grappig. Net als de rest van de buurt trouwens." Overigens zorgde de schade nog voor een opmerkelijk tafereeltje. "Die scheur liep ook dwars door de slaapkamer van de mevrouw. Precies boven haar nachtkastje, met daarop een boek met de titel... SLOOP. Toen we dat zagen, hielden we het niet meer droog."

Toeval bestaat niet, maar soms toch wel.