Ontsnapte tbs'er (30) meldt zich weer bij kliniek

De 30-jarige tbs'er die dinsdagmiddag ontsnapte uit de Reinier van Arkel kliniek in Vught is in de nacht van dinsdag op woensdag opgepakt. Hij meldde zich om twee uur zelf bij de kliniek. De man zat vast op de gesloten Forensisch Psychiatrische Afdeling Coornhert. Daar zitten veel mensen met een tbs-maatregel.

Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd en hoe de man kon ontsnappen.

'Niet onmogelijk om dit te voorkomen'

"We hebben een beveiligingsniveau dat passend is bij een Forensisch Psychiatrische Afdeling", zegt de woordvoerder van de kliniek. "Mensen komen bij ons in de afdeling omdat ze een volgende stap kunnen maken in het terugkeren in de maatschappij. En dus hebben we een passend klimaat dat daarbij hoort."

"Ja, we zijn een gesloten kliniek met een sluis en een hekwerk eromheen, maar we hebben hier dus geen hekken van vier meter hoog. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het niet mogelijk is om een incident als dit te voorkomen." Vandaag gaat de kliniek de situatie 'in alle rust met betrokken instanties evalueren'.

'Zorgelijk'

Waarvoor de man in de kliniek zat, is niet bekendgemaakt. Eerder liet burgemeester Roderick van de Mortel van Vught weten aan Omroep Brabant dat de ontsnapping 'zorgelijk' is.

Na de ontsnapping is FASTNL, het Fugitive Active Search Team van de Nederlandse politie, meteen een opsporingsonderzoek begonnen. FASTNL bestaat uit politiemensen die getraind zijn om voortvluchtigen snel op te kunnen sporen.