Willem II-icoon Freek Heerkens zet punt achter carrière

Willem II-icoon en aanvoerder Freek Heerkens (34) zet een punt achter zijn voetbalcarrière. Dat heeft de Tilburgse club woensdagmiddag bekendgemaakt.

Vrijdag speelt Heerkens met Willem II nog thuis tegen Telstar. In dat duel kan Willem II kampioen van de Keuken Kampioen Divisie worden. Dat duel zal óók gelijk het allerlaatste duel van Heerkens als profvoetballer zijn.

246 wedstrijden

Heerkens begon zijn carrière als jeugdspeler van FC Den Bosch. Hij bleef twee jaar in Den Bosch. Daarna zette hij zijn jeugdopleiding voort bij PSV. Na zijn periode in Eindhoven stapte de verdediger voor drie seizoen over naar Go Ahead Eagles. Daarna speelde hij elf seizoenen in Tilburg.

De 34-jarige verdediger heeft tot op heden 246 wedstrijden gespeeld voor Willem II, waarvan 151 in de Eredivisie.

"Elf jaar lang heb ik me dienstbaar opgesteld richting de club. Ik geloof er heilig in dat hard werken wordt beloond. Ik ben trots op de successen, zoals het bereiken van de bekerfinale, handhaving in de play-offs in 2016, het behalen van Europees voetbal en uiteraard het opnieuw promoveren met Willem II", zegt de verdediger op de website van de ploeg.

In deze video werd het afscheid van Heerkens aangekondigd: