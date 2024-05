Willem II naar de Eredivisie: volg het feest zondag live bij Omroep Brabant

Willem II gaat promoveren naar de Eredivisie en dat betekent dat het zondag feest in Tilburg. Dat feesten kun je aan Tilburgers wel overlaten, maar ook als je thuis blijft, hoef je niets van het spektakel te missen. De hele huldiging is zondag live te volgen op de kanalen van Omroep Brabant.

De huldiging vindt zoals altijd plaats op de Heuvel in Tilburg. Vanaf drie uur zondagmiddag kunnen de feestvierders daar al terecht.

Extra livestream en liveblog

En natuurlijk is Omroep Brabant erbij en zenden we het feest live uit op onze kanalen. Vanaf tien over half zes, na Brabant Nieuws, begint direct een extra uitzending met de huldiging. Ook op de website, radio, app en de Facebook-pagina van Omroep Brabant wordt de huldiging live uitgezonden.

De website en app staan eerder zondagmiddag al in het teken van de promotie van Willem II, onder meer met een liveblog. Daardoor hoef je niets van de aanloop naar de feestelijkheden te missen. Datzelfde geldt wanneer je afstemt op Omroep Brabant radio, waar ook de hele middag aandacht wordt besteed aan het feestje.

Willem II

Willem II gaat promoveren, maar het kampioenchap van de Keuken Kampioen Divisie is nog niet binnen. Daarvoor krijgt Willem II vrijdag de kans wanneer Telstar op bezoek komt.

Omdat Willem II vorige week gelijk heeft gespeeld tegen FC Dordrecht zijn de Tilburgers dus wel al verzekerd van promotie. In Tilburg barstte het feest vrijdag na die wedstrijd dan ook direct los. De spelers werden feestelijk onthaald door de fans, zoals je in deze video kunt zien: