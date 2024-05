Spelers mogen losgaan van trainer Peter Maes: 'Heel hard genieten'

Willem II is gepromoveerd en dat zorgt voor een groot feest. De ontlading na het 1-1 gelijkspel tegen FC Dordrecht was enorm bij de spelers, technische staf en supporters. Trainer Peter Maes vindt dat zijn spelers los mogen gaan, nu de promotie binnen is. "Ze mogen er heel hard van genieten. Op basis van adrenaline, geloof en enthousiasme staan we er volgende week als we tegen Telstar kampioen kunnen worden", zegt de trainer.

Maes nam in september 2023 het stokje over van de ontslagen Reinier Robbemond. Onder het roer van de Belg begon Willem II te draaien en werd het al snel de belangrijkste titelkandidaat. "Toen ik hier startte, stonden we vijftiende", vertelt Maes. "Ik ben uitstekend opgevangen door de rest van de technische staf, want ik kende het Nederlandse voetbal niet. Samen met onze spelers hebben we er een ploeg van gemaakt die al sinds november bovenaan staat. Er is keihard op ons gejaagd, maar deze promotie is de verdienste van iedereen binnen de club."

"Supporters zijn de twaalfde en dertiende man voor ons."

De promotie maakt veel los in Tilburg. "De mensen zijn volks en dat past bij me. Ze steunen hun club op een fantastische wijze. Er is een geweldige chemie tussen de spelers en de supporters. Het hele seizoen zijn ze al de twaalfde maar ook dertiende man voor ons. Nu mogen ze feesten en ik weet dat dat wel goed komt." Spits Jeredy Hilterman beschrijft de minuten na de score van Michael de Leeuw, die het 1-1 maakte, als een chaos. "Iedereen kwam naar ons toegerend, ik werd tegen de boarding gedrukt. Ik heb er niet alles van meegekregen, het was een gekkenhuis", zegt Hilterman.

"Seizoen is compleet als we de titel pakken."