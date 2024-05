Willem II promoveert, supporters in Tilburg gaan los

20.47

Het is rust in Dordrecht. Beide ploegen gaan de kleedkamers in met een 1-0 stand. Een slordige eerste helft met een aantal kansen aan beide kanten. Met deze standen is Willem II wel zeker van promotie, aangezien FC Groningen 1-0 achter staat bij SC Telstar. De andere concurrent Roda JC staat op 0-0 tegen SC Cambuur. In de tweede helft kan het nog alle kanten opgaan.