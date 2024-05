Fietsster (44) overlijdt na ernstig ongeluk met vrachtwagen

Foto: Toby de Kort/SQ Vision. Foto: Toby de Kort/SQ Vision. Foto: Toby de Kort/SQ Vision. Volgende 1/4 Fietsster raakt ernstig gewond bij botsing met betonwagen

Een fietsster is woensdagavond overleden na een ongeluk aan de Stappegoorweg in Tilburg. De fietsster kwam daar 's middags in botsing met een betonvrachtwagen.

De fietsster werd na het ongeluk gereanimeerd en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze aan haar verwondingen overleden. De Stappegoorweg werd in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Langs de Stappegoorweg is een bouwplaats waar werkzaamheden bezig zijn. Vermoedelijk kwam de betonvrachtwagen daar vandaan. Het ongeluk gebeurde vlak naast de uitrit van de bouwplaats.