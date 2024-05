Uur vertraging op A58 door bus met pech: 'Drukste woensdagavondspits'

Een touringcar met pech veroorzaakt een flinke file op de A58 van Tilburg naar Breda. Een rijstrook is dicht vanaf Tilburg. Dat leidt tot een uur vertraging. Ook op de andere wegen in Brabant is het druk. Volgens Rijkswaterstaat is dit de drukste woensdagavondspits van het jaar.

De drukte komt volgens Rijkswaterstaat mede door vakantie- en recreatieverkeer. In heel Nederland staat meer dan 450 kilometer aan file. De grootste file staat met 12 kilometer op de A58 vanwege de touringcar met pech. Ook op andere snelwegen staat veel file. Zo krijgt verkeer op de A2 van Eindhoven naar Utrecht te maken met ruim veertig minuten vertraging. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem leidt de drukte tot een kwartier vertraging. Op de A59 tussen Den Bosch en knooppunt Hooipolder staat verkeer ruim een halfuur stil. Ook op de aansluitende A27 van Breda naar Gorinchem staat een halfuur file.