Abdullah wordt er gek van: gemeente Breda bekeurt hem al 2 jaar onterecht

Iedere twee weken is het raak. De Rotterdamse Abdullah krijgt keer op keer parkeerboetes van de gemeente Breda. Inmiddels heeft hij er al bijna vijftig op de mat gekregen. En dat terwijl de parkeerbonnen onterecht zijn. De boetes zijn voor een auto die helemaal niet van hem is. De oorzaak zit 'm in een klein onschuldig schroefje.

Redactie Geschreven door

Abdullah wordt helemaal gek van de bekeuringen. De eerste boete krijgt hij in augustus 2022, als hij op vakantie is in Turkije. Dat vertelt hij aan Rijnmond. Hij had zijn sleutels uitgeleend aan een buurman en dacht dat die in Breda had gereden. Maar dat blijkt niet zo te zijn. De 42-jarige Rotterdammer doet navraag bij de gemeente Breda. Na onderzoek blijkt er een andere auto op de scanfoto te staan. Zijn parkeerboete wordt ingetrokken. Toch blijven de boetes daarna binnenstromen. Gemiddeld krijgt Abdullah er elke twee weken een. Maar soms zijn het er meer. "Soms wel vier in een week", vertelt hij. Dit houdt nu al bijna twee jaar aan. Iedere keer neemt Abdullah contact op met de gemeente, om ervoor te zorgen dat de boete in wordt getrokken. Inmiddels is dit al bijna vijftig keer gebeurd.

"We hebben hetzelfde kenteken, op een letter na."

Wat er misgaat, blijft lange tijd onduidelijk. "Elke keer krijg ik een e-mail met dat het een fout is en dat de betrokken auto niet mijn auto is", zegt Abdullah. Volgens de gemeente Breda gaat het om een vergissing, omdat zijn kenteken veel lijkt op het kenteken van een auto die wél in Breda staat. "We hebben hetzelfde kenteken, op een letter na. Ik heb een B, en de andere auto heeft een D”, vertelt Abdullah. Je zou denken dat een scanauto dat verschil wel zou moeten kunnen zien. Abdullah vraagt de scanfoto op voor opheldering, maar krijgt die vanwege privacyregels niet te zien. Om een einde te maken aan de boeteregen, schakelt Abdullah een vriend uit Breda in. Hij vraagt hem om in de straat te gaan kijken waar alle parkeerboetes vandaan komen. Zijn eigen Sherlock Holmes vindt de bewuste auto, maakt een foto en stuurt die naar Abdullah. En dat wordt het probleem al vrij snel duidelijk. De boosdoener lijkt een schroefje in de kentekenplaat. Die zit precies in de letter D. "De scanauto leest daardoor een letter B, en dat is mijn auto."

De auto in Breda met een schroef in de D van zijn nummerplaat (foto: RTV Rijnmond).

De andere eigenaar heeft vermoedelijk geen idee dat zijn auto zorgt voor een boeteregen bij Abdullah. "Ik denk dat degene die daar woont, een parkeervergunning heeft. Maar die scanauto denkt elke keer dat er een auto uit Rotterdam-Zuid staat geparkeerd."

"Ik ben het zo zat. Ik ben er zoveel tijd aan kwijt."

Abdullah koppelde dit terug aan de gemeente Breda, die hem gelijk geeft. Inmiddels heeft Abdullah contact met een handhaver. Die haalt de boetes nu steeds handmatig uit het systeem, want de scanauto blijft de fout herhalen. Abdullah’s kenteken is op een aparte lijst gezet, maar blijkbaar is dat niet genoeg. De Rotterdammer wordt er helemaal gek van. “Ik ben het zo zat. Ik moet elke keer weer zorgen dat het goedkomt. Ik ben er zoveel tijd aan kwijt." Helaas lijkt het einde nog niet in zicht. Abdullah wordt door de gemeente, politie en Dienst Wegverkeer (RDW) van het kastje naar de muur gestuurd. Zo adviseert de gemeente Breda om aangifte te doen. De politie zegt dat daarvoor de scanfoto's noodzakelijk zijn, maar die krijgt Abdullah niet zomaar. Ook de RDW, dat in Nederland kentekens uitgeeft, leeft met Abdullah mee maar kan toch echt niets betekenen. "Helaas is in bezwaar gaan bij de instantie die de boete stuurt, het enige wat u kunt doen.” Abdullah is ten einde raad hoe de stroom parkeerboetes te stoppen. “Het gaat om een schroefje. En dat kan zoveel problemen veroorzaken.”