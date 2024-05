Man vindt taxirit te duur en bedreigt taxichauffeur met mes

Een taxichauffeur is donderdagnacht door een klant met een mes bedreigd. De klant was het niet eens met de prijs van de taxirit. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend. De taxichauffeur vluchtte uit de auto en belde de politie.

De taxichauffeur stond rond een uur 's nachts op de taxistandplaats aan de Nieuwe Prinsenkade in Breda te wachten op klanten, toen de man naar hem toe kwam. Hij vroeg hoeveel het zou kosten om hem naar de Haagse Beemden in Breda te brengen. De chauffeur antwoordde dat dit zo'n dertig euro zou kosten. Dat vond de potentiële klant te duur, hij liep weer weg.

Vijftien euro, meer niet

Enkele minuten later stapte hij echter alsnog in en hij vroeg de chauffeur naar de Haagse Beemden te rijden. Daar aangekomen meldde de klant plotseling dat hij niet van plan was meer dan vijftien euro te betalen. Ook betichtte hij de chauffeur van oplichting.

De chauffeur gaf aan dat een andere prijs helaas niet mogelijk is. Daarop trok de klant plots een mes en bedreigde hij de chauffeur. Die sprong snel uit de taxi en belde de politie. Toegesnelde agenten konden de verdachte, een 56-jarige man, korte tijd later aanhouden.