PSV-fans weten van geen ophouden en vieren nog een keer feest

De huldiging van landskampioen PSV is alweer een paar dagen geleden, maar in Erp kunnen ze er geen genoeg van krijgen. Bij café 't Schansoord kwamen donderdag honderden fans het feest nog eens dunnetjes overdoen. Een traditie, volgens de feestvierders, en als het aan hen ligt, staan ze er volgend jaar weer met z'n allen. "Ik heb zo'n hekel aan Ajax, dat ik deze tattoo heb laten zetten."

Ze pakken tegenwoordig groots uit met spandoeken en zelfs heuse fakkels. Het feest is altijd één dag na de huldiging. "Dit jaar zou dat op een dinsdag zijn en dan moesten toch de meeste mensen werken. Vandaar dat we het vandaag vieren", legt Emiel Donkers, eigenaar van café 't Schansoord uit. "Het begon in 1997 met een man of zeven en ieder jaar komen er weer fans bij. We zouden hier wel een grote tent op het parkeerterrein kunnen zetten, dan krijgen we het nog vol."

Ze noemen het zelf de grote PSV-kampioensafterparty oftewel een dag extra om het kampioenschap van PSV te vieren. "We zijn zondag en maandag al in Eindhoven geweest, maar wij kunnen er geen genoeg van krijgen", vertelt organisator Joep Deckers. "Fans komen vanuit Eindhoven, maar ook uit Veghel, Gemert en Mariaheide. Het allergrootste deel komt uit Erp. Vandaar dat we het hier vieren."

De liederen over PSV kun je van veraf al horen en de aanhangers zijn dan ook vroeg begonnen met hun feest. "We beginnen hier om twaalf uur en rond een uur of acht 's avonds zijn we nog maar met een paar man over", aldus Deckers. "De meesten moeten morgen weer werken en maken het dus niet te laat. Gelukkig ben ik zelf nog een dagje vrij."

"Ik noem het altijd even nakeuvelen. We bespreken de mooie momenten van het seizoen en dat waren er dit seizoen gelukkig veel", legt een andere fan uit. "En als het aan mij ligt, staan we hier volgend jaar weer. We gaan in ieder geval niet opnieuw zes jaar wachten."

Een van de supporters kan zich de 5-2 overwinning op Ajax maar al te goed herinneren en heeft dat zelfs vereeuwigd op zijn lijf. "Ik moet er wel mijn broek voor uitdoen, maar dan snap je wat ik bedoel", legt hij uit. ,,Op mijn bil heb ik namelijk 'I shit on Ajax' staan. Ik heb gewoon zo'n hekel aan die club."

