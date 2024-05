PSV geniet na van kampioensfeest maar moet ook alweer wat brandjes blussen

Heel Eindhoven stond twee dagen op z'n kop vanwege het kampioenschap van PSV. Trainer Peter Bosz blikte vrijdag terug op het feest dat maandag 100.000 fans op de been bracht. Zelf zorgde hij voor leedvermaak door de microfoon te pakken. "Daar ben ik wel om uitgelachen."

Peter Bosz vond het moeilijk één moment uit te kiezen dat hem het meest was bijgebleven van de festiviteiten. "Het waren twee fantastische dagen, dan vind ik het jammer als ik nu één of twee dingen uit zou moeten kiezen. Het was gewoon een gigantisch feest." Maar als de trainer het niet doet dan herinnert het aanwezige journaille de trainer wel aan zijn optreden op het stadhuisplein. Bosz pakte de microfoon en zong uit volle borst het 'We are the champions' van Queen.

"Ik krijg liever tien keer een bierdouche dan dat ik nog een keer moet zingen."

"Daar ben ik wel om uitgelachen", zei de trainer lachend. "Luuk (de Jong red.) wilde mij naar voren trekken voor een liedje. Toen gaf ik aan dat hij mij wel moest helpen. Maar toen ik vooraan stond en om mij heen keek was Luuk nergens meer te bekennen." "Wat het nog erger maakte is dat die DJ de muziek wegdraaide", vervolgde hij zijn verhaal. "Als ik nou nog kon meezingen had het misschien wel meegevallen. Ik krijg liever tien keer een bierdouche dan dat ik nog een keer moet zingen."

Maar Bosz had met volle teugen genoten van het feest in Eindhoven. "Als je dan op die platte kar staat en de blijdschap en trots in de ogen van de supporters ziet dan doet dat wel wat met je. Ik heb vooral genoten van iedereen die aan het genieten was."

"Dat was niet verstandig van Noa."

Van veel napret was er overigens niet echt sprake bij PSV want dagen na het kampioensfeest stonden vooral in het teken van kleine relletjes. Dat begon met Noa Lang die op Instagram aangaf dat er drie keer een verkeerde diagnose is gesteld bij zijn blessure. PSV gaf aan dat het verhaal anders lag en ook Bosz vond de opmerking niet zo slim. "Dat is niet verstandig van Noa. Het is niet de juiste reactie en ook niet het juiste podium." Toen de rookwolken omtrent Lang waren opgetrokken volgde er vrijdagochtend een nieuw relletje. Het nieuwe uitshirt van PSV valt niet in de smaak bij de supporters. Mede doordat het logo op dat shirt geel is. De supporters vinden dat het logo in de originele kleuren op het shirt moet pronken en gaan daarom zondag 'protesteren' in het uitvak bij de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Bij de opkomst wordt opgeroepen een retro PSV-shirt omhoog te houden.