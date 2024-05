Drugs, vuurwapen en pepperspray gevonden in chalet, man en vrouw opgepakt

In een chalet op de Parklaan in Putte zijn donderdagochtend wapens, geld en drugs gevonden na een melding van overlast. Een 33-jarige man en 30-jarige vrouw in de chalet zijn opgepakt.

Agenten gingen rond half acht ’s ochtends naar het huis toe omdat iemand melding van overlast rond de woning had gedaan. De agenten zagen vervolgens in het huis ‘een flinke hoeveelheid hennep liggen’ en hielden het tweetal binnen in de chalet aan. Later is de chalet doorzocht door agenten en zijn ook nog harddrugs, een vuurwapen, messen, pepperspray en contant geld gevonden. De man en vrouw zitten nog vast.