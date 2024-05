Maaiseizoen is begonnen: zo red je kuikens van een grasmaaierdood

Nu het maaiseizoen is aangebroken, zitten de vrijwilligers klaar om vogelnestjes van een grasmaaierdood te redden. Met stokjes zetten ze een veilige zone af voor de boer, zodat hij weet waar hij moet stoppen met maaien. "Over een nestje maai je niet heen, dat doe je niet."

Vier krasse knarren uit Mariahout, op een muurtje, op een rij. Alle vier met een groen petje en een loodzware verrekijker om hun nek. Ze zoeken naar nestjes van vogels in het gras. Of beter gezegd: naar activiteit van vogels, rondom dat gras. Om zo te achterhalen waar de nestjes liggen en ze te redden van een maaidood. Want dat gras moet toch gemaaid worden.

Ze mogen niet te dichtbij komen, want vogels zijn superbang voor mensen. Banger dan voor trekkers, blijkbaar. Dus zitten de mannen op gepaste afstand.

Eén van hen is Jan. Jan is 85 en loodgieter, met een groot, kloppend hart voor alles dat met natuur te maken heeft. "Dat hier, wat je hoort, is het geluid van het boerenlandschap", zegt hij terwijl hij over het grasland tuurt. Hij doet dit al 25 jaar. Zijn ogen zijn niet meer het scherpst, want 'staar is onderweg' en de diepte inschatten gaat niet meer zo goed. Maar samen met de rest redt hij zich prima.