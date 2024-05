NAC Breda met de hakken over de sloot naar de play-offs

NAC Breda heeft zich met de hakken over de sloot geplaatst voor de play-offs in de Keuken Kampioen Divisie. De Bredase ploeg speelde met 1-1 gelijk tegen het laaggeplaatste TOP Oss. Het puntje was voldoende om op doelsaldo naar de play-offs te gaan.

In de play-offs komt ploeg van trainer Jean-Paul van Gastel uit tegen Roda JC uit Kerkrade. De Limburgers verloren het promotieduel tegen FC Groningen met 2-0. Maandag om 20.00 uur wordt in Breda in het Rat Verlegh-stadion de eerste wedstrijd tegen Roda JC gespeeld. Vrijdag 17 mei staat in Kerkrade de tweede wedstrijd op het programma. Ook die wedstrijd begint om 20.00 uur. In de strijd om de laatste plekken in de play-offs werd MVV het kind van de rekening. FC Emmen won met 2-1 van De Graafschap. MVV won met 2-0 van VVV Venlo. De Maastrichtenaren hebben evenveel punten als NAC Breda, maar een slechter doelsaldo. De laatste competitiewedstrijd tegen TOP Oss verliep moeizaam voor NAC. Op aangeven van Manel Royo zorgde Aimé Omgba voor de 1-0 voorsprong. Enkele minuten na rust schoot Joshua Zimmerman de stand weer in evenwicht.