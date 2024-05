Willem II is kampioen, supporters bestormen het veld

De promotie naar de Eredivisie werd vorige week al op grootse wijze gevierd bij Willem II. Maar de echte kers op de taart moest de titel in de Keuken Kampioen Divisie worden. De Tilburgers wonnen vrijdagavond voor het eigen bloedfanatieke publiek met 3-2 van Telstar en dat bleek voldoende voor de titel. Na tien jaar is er dus een weer een kampioensfeest in Tilburg.

Wat een seizoen heeft Willem II achter de rug. Begin september werd trainer Reinier Robbemond ontslagen vanwege tegenvallende resultaten en korte tijd later vertrok technisch directeur Teun Jacobs. Het seizoen was pas net begonnen, maar al snel was het crisis met een hoofdletter C.

Ommekeer onder Maes

Hoe anders was het toen de Belg Peter Maes werd aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer. Willem II klom omhoog vanuit de onderste regionen, pakte nog in 2023 de koppositie en gaf die niet meer weg. Ondanks dat het de laatste wedstrijden zeker niet overtuigend was, werd de eerste plaats niet meer uit handen gegeven. Met als voorlopig hoogtepunt de promotie in de absolute slotfase tegen FC Dordrecht.

Daar kwam vrijdagavond de kampioenswedstrijd bij, al speelde Willem II dramatisch. Met een beetje geluk was Telstar met een ruime overwinning terug naar Velsen gereden. Het werd 3-2 voor de Tilburgers en dat leverde de titel op. FC Groningen won de kraker van Roda JC en pakte daarmee ook een ticket voor de Eredivisie.

Topclubs

De supporters snakten naar de Eredivisie en dat was ook broodnodig. Nog een jaartje Keuken Kampioen Divisie was een sportieve ramp geweest voor de club met een flink teruggeschroefde begroting. Volgend jaar echter geen wedstrijden meer tegen Telstar en Jong AZ, maar PSV, Ajax en Feyenoord.

Willem II is in veel opzichten een Eredivisieclub. Op supportersgebied bijvoorbeeld zorgen de Tilburgers voor volle uitvakken en in thuisduels is het Koning Willem II Stadion veelal tot de nok gevuld. In de kampioenswedstrijd tegen Telstar was het ronduit indrukwekkend wat de aanhang liet zien. Met een enorm spandoek tijdens de opkomst van de spelers en een vuurwerkshow werd er volop uitgepakt. De hele wedstrijd werd de ploeg vocaal ondersteund. Komende zondag zullen de fans ongetwijfeld weer met duizenden aanwezig zijn tijdens de huldiging.

Kwaliteitsinjectie

Of Willem II klaar is voor het hoogste niveau? Qua organisatie en supporters zeker, alleen op het veld moet er nog het nodige gebeuren. In iedere linie zal een kwaliteitsinjectie noodzakelijk zijn. Maar voor spelerszaken is het nog veel te vroeg, in Tilburg tellen nu alleen de festiviteiten van komend seizoen om een gedenkwaardig seizoen op een prachtige manier af te sluiten.