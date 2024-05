Scooterrijder rijdt over het spoor tijdens vlucht voor politie

Een scooterrijder is vrijdagavond het spoor op gereden tijdens een achtervolging door de politie in Roosendaal. De man viel op omdat hij zonder helm op een gestolen scooter reed. Toen agenten hem wilden controleren, ging hij ervandoor.

De surveillerende agenten zagen de man rond kwart over negen rijden op de Willem Dreesweg. Toen ze hem wilden controleren, ging de man ervandoor. Wat later zagen de agenten de 33-jarige man uit Roosendaal op het spoor rijden. Vlakbij de Vijfhuizenberg stapte hij af, stak de spoorweg over en rende weg maar een agent kon hem stoppen.

De man verzette zich hevig bij zijn aanhouding. Toen de agent dreigde met zijn stroomstootwapen, gaf de verdachte zich gewonnen. Hij zit vast voor verhoor. De scooter is in beslag genomen.