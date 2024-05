Joost Klein gediskwalificeerd, megafan Mae is woedend: 'Ga niet kijken'

"Ik ben helemaal in shock. Ik snap niet hoe dit kan", zegt Mae Liewes uit Eindhoven op het nieuws dat haar idool gediskwalificeerd is voor het Eurovisie Songfestival. De negentienjarige megafan was al met de trein onderweg naar Leeuwarden om daar de finale op grote schermen te kijken. "Ik ga zeker niet meer kijken", zegt ze vastberaden.

De organisatie wacht het onderzoek af naar een klacht die tegen Klein is ingediend voor bedreiging van een vrouwelijke tv-medewerker. Mae kan zich niet voorstellen dat haar idool zomaar de fout in zou gaan. "Er moet iets gebeurd zijn waardoor Joost iets gezegd heeft. Waarom zou hij daar zo onvoorzichtig mee zijn als dit zijn grote droom is?"

Met een diepe zucht neemt Mae zaterdag de telefoon op vanuit de trein onderweg naar de Friese hoofdstad. Wat een geweldige dag had moeten worden, verandert in een klap in een nachtmerrie voor haar als blijkt dat de zanger van organisator EBU niet meer mee mag doen aan het Songfestival in het Zweedse Malmö.

Wat haar vooral stoort, is dat ze nog steeds niet weet waarvoor Klein gediskwalificeerd is. "We weten nog helemaal niet wat er gebeurd is." De organisatie spreekt van een zerotolerancebeleid rondom ongewenst gedrag, maar dat vindt Mae oneerlijk. "Waarom zou je Israël dan wel laten meedoen?"

Mae is met haar vriendinnen in de trein constant de laatste berichtgeving over het Songfestival aan het bekijken. "Dat is best wel vermoeiend en stressvol, maar we blijven hem hoe dan ook steunen."

Dat doet ze onder andere door niet meer te gaan kijken naar de show van vanavond. Toch vervolgt ze haar weg naar Leeuwarden. "Dat we zo lang in de trein hebben gezeten is zuur, maar er komen vrienden van Joost optreden. Om hem te steunen, gaan we daar naar kijken. Daarna gaan we iets anders doen. Ik ga zeker niet meer kijken."