Nikkie geeft songfestivalpunten, ondanks diskwalificatie Joost Klein

Nikkie de Jager doet de puntentelling namens Nederland zaterdagavond zoals gepland vanuit Leeuwarden. Het feit dat Joost Klein is gediskwalificeerd, verandert daar niets aan. Dat laat Sipke Jan Bousema zaterdag weten namens de organisatie van de 'Europapaparty' in de Friese hoofdstad.

De provincie Friesland en de gemeente Leeuwarden grepen de deelname van de Friese artiest aan voor een groot songfestivalevenement in het centrum van de stad. Het feest gaat door, ondanks de diskwalificatie van Joost Klein. Organisatie EBU besloot tot de diskwalificatie omdat er een aanklacht wegens bedreiging tegen de Nederlandse zanger ligt.

De organisatie van de Europapaparty heeft Klein uitgenodigd zaterdagavond zijn nummer in Leeuwarden te komen zingen.

Presentatie Songfestival

De Jager maakt de punten bekend vanaf een plein in Leeuwarden. Het is de eerste keer dat de Udense op deze manier bij het songfestival betrokken is. Eerder in 2021 was ze een van de presentatoren toen het festival in Rotterdam werd gehouden.

Appie

Inmiddels stromen de reacties binnen op de diskwalificatie. Appie Mussa, die zijn jeugd heeft doorgebracht in Eindhoven, stond in de halve finale nog als blauwe vogel naast Joost op het podium. Op Instagram steekt hij de zanger een hart onder de riem. Hij deelt er een foto met drie hartjes.