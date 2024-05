Paard komt in sloot terecht, brandweer takelt het dier uit het water

Een paard is zaterdagmiddag met een verreiker uit een sloot gehaald aan de Marenseweg in Maren-Kessel. Het dier brak samen met een ander paard uit een naastgelegen weiland en kwam in het water terecht.

Evie Hendriks Geschreven door

Het weiland ligt vlakbij de sloot waar de dieren in liepen. Ze zijn volgens de brandweer door een dunne draad heen gelopen, voordat ze het water terecht kwamen. Een van de twee paarden kon zelf weer uit de sloot komen. Om het andere dier te redden was een brandweerteam nodig. Die probeerde het paard met een touw uit de sloot te trekken. Toen dat niet lukte, werd een takelwagen ingeschakeld. Daarmee kon het paard uit het water worden getild. "Het paard moest even bijkomen van de actie, maar maakt het goed", vertelt een brandweerwoordvoerder. "Ze lopen allebei weer vrolijk door de wei."

De brandweer probeerde het dier samen met een omstander uit het water te krijgen (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

Het paard lag in het gras nadat het uit de sloot werd gered (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).