Deze superfans van Willem II kunnen hun geluk niet op vandaag

De tricolores zijn kampioen en dat gaat Tilburg zondag weten ook. De hele stad staat in het teken van Willem II, met als klap op de vuurpijl de huldiging van de kampioensploeg op de Heuvel in de binnenstad. Superfans van de ploeg kunnen amper geloven dat de ploeg eindelijk terugkeert in de Eredivisie. Zo leefden zij naar dit moment toe.

Het walhalla van John (57)

Op de tweede verdieping van Johns huis in Tilburg-West is het een waar Willem II-walhalla. Van Willem II-wedstrijdballen tot aan Willem II-tafels: John etaleert zo'n beetje alles wat hij van Willem II kan vinden. Met name in zijn 'mancave'. “De kinderen waren net het huis uit. Ik had daardoor een grote kamer van 20 vierkante meter over. Destijds mochten we geen wedstrijden bezoeken en dat vond ik eigenlijk niet zo fijn.”

En dus begon John de kamer in te richten met Willem II-‘spullekes’. “En dan ga je bij een opruiming kijken en koop je een wedstrijdshirt en een wedstrijdbal. Zo gaat dat maar door,” De promotiewedstrijd kon hij in het stadion van de spanning niet aan. “Ik heb geen moment stilgezeten en alleen maar lopen ijsberen.” Ook vrijdag stond hij weer trots in vak L. “Zo bijzonder dat ze het zo ver hebben kunnen schoppen. Ik ben heel trots.”