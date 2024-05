Bejaarde man in rolstoel beroofd van sieraden: 'Striemen staan in zijn nek'

Een 75-jarige man uit Breda is zaterdagmiddag op straat beroofd. Hij reed in een rolstoel over de Langendijk toen zijn twee gouden kettingen van zijn nek getrokken werden. De dader ging ervandoor.

De man reed rond drie uur richting het Dr. Struykenplein om daar bloemen te kopen voor Moederdag, toen hij werd aangesproken door een jonge man die hem vroeg hoe laat het was. Het slachtoffer vertelde hem de tijd en de man bedankte hem. Het leek er vervolgens even op dat de man doorliep, maar direct daarna werden de gouden kettingen van het slachtoffer met geweld van achteren van zijn nek getrokken. De dader zette het daarna op een lopen richting de Jacob Catssingel. Ontzettend geschrokken

Het gaat om twee gouden kettingen, allebei met een hanger van ongeveer twee centimeter groot. Het slachtoffer is ontzettend geschrokken. "De striemen staan in zijn nek", laat de politie weten. De politie is op zoek naar de dader. Het gaat om een man die 17 of 18 jaar oud wordt geschat. Hij is zo'n 1,80 meter lang en hij heeft een Noord-Afrikaans uiterlijk, een gladgeschoren gezicht en glad zwart haar. Hij droeg een gestreept T-shirt en een zwarte spijkerbroek.