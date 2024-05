Automobilist rijdt door rood, motorrijder zwaargewond

Een motorrijder is zondagochtend zwaargewond geraakt op de Zilverbaan in Veldhoven. Hij werd daar geraakt door een automobilist. Die is door agenten meegenomen naar het politiebureau.

De motorrijder stond bij de afrit van de A67 stil toen het verkeerslicht voor hem groen werd. Toen de motorrijder en de automobilist die daar ook stond wilden aanrijden, kwam een auto van links door rood gereden. De motorrijder kwam vervolgens tussen beide auto's terecht. Bergingsbedrijf

De man is naar een ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de motor en de auto's mee te nemen. De weg werd na het ongeluk tijdelijk afgesloten voor al het verkeer.