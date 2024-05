Fietser (84) overleden na botsing, automobilist (20) opgepakt

Op de Polderweg in Oudheusden is zondag net na middaguur een 84-jarige fietser uit Waalwijk overleden. De man kwam in botsing met een auto. De betrokken automobilist is een 20-jarige man uit Waalwijk. Hij is opgepakt op de Polderweg.

Op de nabij gelegen Valkenvoortweg staat een beschadigde auto. Mogelijk is de bestuurder doorgereden na het ongeval. "Daar doen we nog onderzoek naar", laat een woordvoerder van de politie weten. De auto is afgezet met linten Hulp niet meer baten

Voor het slachtoffer landde een traumahelikopter bij de Polderweg. De hulp mocht niet meer baten. De Polderweg is afgezet. De politie doet ook daar nog onderzoek.