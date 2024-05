Mariabeeld wordt door de straten van Den Bosch gedragen: dit is waarom

Het beeld van de Zoete Moeder, dat normaal in de Sint-Jan staat, is zondag meegedragen in een eeuwenoude bidtocht door de straten van Den Bosch. De Mariaomgang is traditie op de tweede zondag in mei, Moederdag. Er was veel belangstelling voor de bidtocht. “Maria is een moeder voor ons allemaal”, zegt de Bossche Jessica, die meeloopt met de tocht.

Tijdens een uur durende wandeling wordt het zeshonderd jaar oude beeld van de Zoete Moeder door het centrum gedragen. Het is het meest kostbare en bekendste Mariabeeld van de Sint-Jan. Naast de bisschop, priesters en diaken lopen er tientallen gelovigen mee. “Maria is niet alleen de moeder van Jezus, maar ook onze moeder. Het is fijn om op Moederdag met haar samen te zijn”, zegt de 55-jarige Jessica. Ze loopt voor het vierde jaar mee met de tocht. “Ik vind het belangrijk om haar als Bossche te laten zien en steunen tijdens deze tocht, omdat zij ons steunt in het leven.” Ook de 31-jarige Jose uit Madrid loopt mee met de tocht. Hij woont sinds zes jaar in Nederland. “In Spanje had je veel vaker van dit soort processies. Tijdens zo’n tocht voel ik me verbonden met Maria en alle andere mensen die meelopen. Ondanks dat ik niemand ken”, vertelt hij. “Ik ben blij met deze tocht in Den Bosch. Ik ben hier voor de tweede keer.”

“Ik bewonder de Zoete moeder van onze stad.”

De Mariaomgang is een eeuwenoude Bossche religieuze traditie. Maar waar komt die traditie vandaan? “Rond 1500, tijdens de pest, zou Maria nachts door Den Bosch hebben gelopen. De volgende ochtend was iedereen die op haar route woonde ineens genezen”, vertelt de geboren en getogen Bosschenaar Nort (83). Het Mariabeeld stond wel op dezelfde plek, maar haar kleren waren vies. Alsof ze echt door de stad had gelopen. Als dank besloten de mensen uit de stad elk jaar een tocht te houden langs de route die Maria ook gelopen zou hebben. Nort woont samen met zijn vrouw op de route van de tocht. Voor zijn huis heeft hij een tafeltje met daarop de vlag van Den Bosch en een Mariabeeld neergezet. “Ik kan niet anders dan zo’n gebaar maken omdat ik bewondering heb voor de Zoete moeder van onze stad”, zegt Nort. “Ik steek regelmatig een kaarsje op en ik put vertrouwen uit Maria. Veel Bosschenaren hebben een bijzondere band met haar.” Dat geldt ook voor Jessica. “Het Bossche volk komt samen tijdens zo’n tocht, maar ook in de Sint-Jan. Zo zijn er niet allemaal met de Zoete Moeder verbonden, maar ook met elkaar.” Traditiegetrouw begint en eindigt de bidtocht in de Sint-Jan met een viering.

Jose (31) uit Madrid loopt mee met de Mariaomgang in Den Bosch (foto: Megan Hanegraaf).

Nort (83) bij zijn Mariabeeld (foto: Megan Hanegraaf).