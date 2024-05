RKC wacht spannend slot na cruciaal gelijkspel tegen PEC Zwolle

RKC heeft zondag in de absolute slotfase nog een punt gepakt tegen PEC Zwolle. Een cruciaal punt aangezien RKC nu op een veilige vijftiende plek blijft staan. Volgende week zal mogelijk op doelsaldo worden beslist of de Waalwijkse club in de Eredivisie blijft. RKC gaat dan op bezoek bij PSV.

De ontlading in Waalwijk was groot in de 91e minuut. Richonell Margaret maakte de 1-1 voor RKC tegen PEC Zwolle. In de wetenschap dat Excelsior met 4-0 voorstond tegen Heracles was het een cruciale goal in de strijd tegen degradatie.

RKC was na een uur voetballen op achterstand gekomen. Lennart Thy schoot met een van richting veranderd schot raak. De Waalwijkers moesten in de achtervolging en werden geholpen door PEC Zwolle. Zico Buurmeester kreeg vlak voor tijd een rode kaart.

Spannend slot

Twee minuten later was het raak voor RKC. Margaret schoot een rebound binnen waardoor RKC toch nog een punt wist te pakken. Dat punt is ontzettend belangrijk omdat het daardoor weer over Excelsior heengaat. De Rotterdammers wonnen met 4-0 van Heracles en hebben evenveel punten dan de Waalwijkse club.

Volgende week wacht dus een ongekende apotheose. Het verschil op de ranglijst is momenteel maar drie doelpunten in het voordeel van RKC. Aangezien Excelsior op bezoek gaat bij Feyenoord en RKC naar PSV moet, is de kans groot dat de beslissing gaat vallen op basis van het doelsaldo.