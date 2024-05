PSV speelt gelijk tegen Sittard: geen legendarisch clubrecord

PSV heeft zondag nagelaten een mooi record te bemachtigen. In Sittard speelde de Eindhovense club met 1-1 gelijk. Daardoor kunnen ze niet meer de beste eredivisieploeg ooit worden. Cordoba bracht Fortuna Sittard op voorsprong. Jerdy Schouten redde nog een punt voor de Eindhovenaren.

Bij sommige spelers zal er nog wat alcohol in de benen hebben gezeten, want PSV kwam niet goed voor de dag in Sittard. Ondanks dat de Eindhovenaren al kampioen zijn, stond er nog zeker wat op het spel tegen Fortuna Sittard. Als PSV de laatste twee wedstrijden van het seizoen wint, wordt het de beste eredivisieploeg ooit. Beter dan Ajax in het seizoen 71/72.

Na een klein halfuur ging het mis in de opbouw. Eerst verspeelde Malik Tillman, die deze week definitief werd overgenomen van Bayern München, de bal en ook Olivier Boscagli kon niet voorkomen dat Fortuna Sittard er snel uitkwam. Inigo Cordoba was het eindstation van de counter en zette de Limburgers op voorsprong.

Schouten kopt raak

De wedstrijd was niet bepaald aantrekkelijk, zoals de meeste andere wedstrijden van PSV van dit seizoen wel waren. Toch kwam de Eindhovense club op gelijke hoogte. Jerdy Schouten kopte raak uit een corner van Joey Veerman.

PSV probeerde nog door te drukken maar moest genoegen nemen met een gelijkspel. Daardoor is het niet meer mogelijk de beste eredivisieploeg ooit te worden. Een smetje op een nog altijd waanzinnig goed seizoen. Volgende week sluit PSV het seizoen af tegen RKC dat nog speelt om erin te blijven.

Het was voor PSV vooral de week van het kampioenschap: