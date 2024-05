Botsing tussen motor en tractor: man (55) en vrouw (22) zwaargewond

In het Limburgse Heide zijn zondagmiddag een man (55) en vrouw (22) uit Deurne zwaargewond geraakt toen ze op een motor op de Heidseweg in botsing kwamen met een tractor. De twee slachtoffers zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ging volgens de politie rond kwart over vier mis. Op de Heidseweg kwamen de motorrijders in botsing met het landbouwvoertuig. Het is niet duidelijk hoe het ongeval is gebeurd. De politie is een onderzoek gestart en heeft de bestuurder van de tractor aangehouden. Dat gebeurt altijd na een ernstig ongeval, zegt de politie.

Er werden voor het ongeluk twee traumahelikopters en meerdere ambulances opgeroepen.