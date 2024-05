112-nieuws: auto botst met fietser • paard uit de sloot gehaald

12.49

In Vught kampen huishoudens en bedrijven sinds tien uur deze ochtend met troebel water uit de kraan. Dat meldt de gemeente Vught. Op dit moment is er geen water, bruin water of levert de kraan lage waterdruk in het centrum van Vught en directe omgeving. De storing is bekend bij Brabant Water. Naar verwachting is de storing rond half drie vanmiddag verholpen. Klik hier voor meer informatie over de storing.