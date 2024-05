'Titel is wereldwonder', blikt Willem II-directeur terug op bewogen seizoen

Hij stond aan het begin van het seizoen onder zware druk, maar Willem II-directeur Martin van Geel (63) bleef aan. Nu maanden later neemt hij met een trots gevoel afscheid van de kampioen. “Het was heel, heel, heel moeilijk en zelfs kantje boord. Maar ik loop nergens voor weg en nu ben ik dankbaar”, zegt hij.

Na tegenvallende resultaten werd trainer Reinier Robbemond al vroeg in het seizoen op straat gezet. Korte tijd later besloot technisch directeur Teun Jacobs de Tilburgse club te verlaten. Er was ook kritiek op algemeen directeur Martin van Geel, maar hij bleef aan. “Ik heb samen met een aantal mensen de verantwoordelijkheid genomen, maar makkelijk was het zeker niet. Snel hebben we Peter Maes aangesteld, want een trainer is de belangrijkste man binnen een club.”

Onder leiding van de Belgische trainer klom de club na een slechte start naar de koppositie en die werd niet meer uit handen gegeven. “Als iemand dat vooraf tegen me had gezegd, had ik dat niet geloofd. Deze ommekeer met uiteindelijk de titel is een wereldwonder. We hebben heel hard gewerkt binnen de club en dit is een droom die uitkomt.”

De titel werd zondag uitbundig gevierd in Tilburg: