Explosie bij huis, buurtbewoners wakker van 'ontiegelijk harde knal'

"Het leek alsof er een cobra afging", vertellen buurtbewoners na de explosie die zondagavond rond middernacht plaatsvond bij een huis aan de Pater Van den Elsenstraat in Geffen. De politie onderzoekt dit nog. Volgens de buurtbewoners is de politie vaker aan de deur geweest bij dit huis. "Zeker twee, drie keer dat wij weten."

"We lagen op bed toen het gebeurde", vertelt een man maandagochtend. "We sliepen nog niet. Ineens hoorden we een ontiegelijk harde knal, waarvan we best wel schrokken. Ik zou het vergelijken met een cobra, misschien iets minder hard."

Een vrouw in de buurt werd wakker van de explosie. Ook zij spreekt van een ontzettend harde knal. "Wij zeiden meteen tegen elkaar: dit is een explosie! Gewoon vuurwerk klinkt namelijk totaal anders. Mijn man is daarop direct naar buiten gegaan, hij is alles gaan controleren. Hij is toen ook aan de voorkant van het huis gaan kijken. Toen zag hij dat er verderop in de straat iets aan de hand was."

Maandagochtend zijn alle rolluiken van het getroffen huis gesloten. Er liggen nog wel glasscherven voor de voordeur en er is wat roet op het huis te zien.

Tv kijken

De melding van de explosie kwam zondagavond rond de klok van middernacht binnen bij de brandweer. De bewoners zaten tv te kijken toen de ontploffing plaatsvond bij de voordeur. Na de explosie ontstond brand, maar die kon snel geblust worden.

Bij de explosie liep de voordeur fikse schade op. De omgeving werd na ontploffing afgezet voor onderzoek. De bewoners bleven bij de explosie ongedeerd.

De politie heeft de zaak verder in onderzoek. Agenten hebben camerabeelden bekeken en verklaringen afgenomen bij diverse buurtbewoners.

DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT:

De explosie verwoestte de voordeur van het huis