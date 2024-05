Auto's door brand verwoest, vrouw huilend: 'Wie doet nu zoiets'

De schade aan de uitgebrande auto aan de Slagendreef in Den Bosch is maandagochtend goed te zien (foto: Floortje Steigenga). De uitgebrande auto aan de Otto Copesstraat in Den Bosch (foto: Floortje Steigenga). Volgende 1/2 De schade aan de uitgebrande auto aan de Slagendreef in Den Bosch is maandagochtend goed te zien (foto: Floortje Steigenga).

Twee geparkeerde auto's zijn zondagavond door brand verwoest in Den Bosch. Rond de klok van elf uur was het raak aan de Slagendreef en rond een uur 's nachts aan de Otto Copesstraat. Aan de Slagendreef zagen buurtbewoners tijdens de brand een vrouw hevig ontdaan over straat lopen.