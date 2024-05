Willy en René helder over nieuw uitshirt PSV: 'Foeilelijk'

PSV kwam op de voorlaatste speeldag slecht voor de dag in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. En wat clubiconen Willy en René van de Kerkhof betreft lag dat niet alleen aan het teleurstellende 1-1 gelijke spel, maar ook aan het nieuwe uitshirt. Foeilelijk, zo luidt het oordeel van de gebroeders.

"Als dit een voorbode is van hoe er in dit shirt gevoetbald gaat worden dan kunnen we het schudden", klaagt Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Het is zo lelijk dat het bijna weer mooi wordt." Wat broer René betreft droeg PSV het tenue voor de eerste én meteen ook laatste keer. "PSV moet deze fout gewoon inzien en zeggen: dit gaan we dus niet doen. En dan verminken ze ook nog het logo. Dat moet gewoon rood-wit zijn." Het ook door veel supporters verguisde nieuwe shirt is een ode aan het testbeeld dat Philips heeft ontworpen. "Belachelijk", vindt Willy. "Wat moeten voetballers van nu met een testbeeld uit 1950? En Philips maakt zelf geeneens televisies meer."

"Geen helpende hand voor RKC."

Het spel dat PSV in het nieuwe shirt vertoonde, kon de broers ook niet bekoren. "PSV speelde lichtzinnig. Ze hadden zeker het huldigingsfeest nog in de benen," zegt René. Willy zat in het stadion en begreep deze keer weinig van coach Peter Bosz. "Waarom begon hij met allemaal andere spelers? Je kunt beter met je basis beginnen en dan in de tweede helft gaan wisselen", moppert hij. "Zonde, want we hadden het Ajax van 1972 kunnen verbeteren. Dat was ook wel een heel sterk team toen. We kunnen nog wel wat van die Amsterdammers leren. Van de Amsterdammers van toen dan, hahaha", lacht Willy. Zondag mag PSV nog één keer aan de bak tegen buurman RKC dat nu op de veilige vijftiende stek staat met slechts drie doelpunten voorsprong op nummer zestien Excelsior. Maar op hulp van PSV hoeft RKC wat Willy betreft niet te rekenen. "PSV moet die wedstrijd gewoon winnen en als dat met 5-0 is dan zij dat zo. "René ziet dat wat anders: "2-0 winnen is ook genoeg anders worden die jongens nog moe", knipoogt hij. "En Feyenoord wint ook gewoon van Excelsior en dan blijft RKC er gewoon in."

"Met Willem II een mooie Brabantse derby erbij."

Willem II is inmiddels wél zeker van een plekje in de eredivisie volgend jaar. "Dan hebben we er weer een mooie Brabantse derby bij", zegt Willy tevreden. "En ze hadden een mooi feestje dus ik feliciteer ze van harte." René houdt nog rekening met een vierde Brabantse club op het hoogste niveau. "NAC doet ook nog mee in de play-offs. Ik geef Dordrecht de meeste kans but you never know!"