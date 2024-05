Gevaar bij graskuil voorbij, er komen geen gassen meer vrij

Er komen geen gevaarlijke gassen meer vrij bij de boerderij aan de Langeweg in Ossendrecht. Die werd maandagmiddag ontruimd vanwege een bolstaande graskuil, waarin nitreuze gassen zich zouden vormen. Bewoners in de buurt van de boerderij werden gewaarschuwd en moesten hun huis uit. Maar inmiddels lijkt het gevaar weer geweken.

Dat meldt de veiligheidsregio maandagmiddag. Een graskuil is een berg gemaaid gras dat wordt afgedekt met plastic en autobanden. Onder dat zeil ontstonden giftige en bijtende gassen.

De brandweer was aanwezig om het bolstaan op te lossen. Hierbij kwamen mogelijk gevaarlijke stoffen vrij. Uit voorzorg was in de omgeving een NL-Alert verstuurd. De gassen kunnen namelijk klachten geven als irritatie van de neus, benauwdheid of brandblaren. Het proces is versneld door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen.

Een gebied van zo'n vijfhonderd meter rond de boerderij is afgezet. Ook delen van de Langeweg, Oude Dijk en Nieuweweg zijn afgesloten voor verkeer. Bewoners in dat gebied moesten hun huis uit. Inmiddels is er een afsluitend NL-Alert gestuurd.