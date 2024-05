Fietser (90) raakt in paniek op spoorwegovergang en botst met trein

Een oudere man op een fiets is maandagmiddag door een trein geraakt op een spoorwegovergang in Vught. De man uit Vught is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het gaat om een man van negentig jaar oud, uit Vught. Hij fietste de spoorwegovergang over toen hij vermoedelijk de slagbomen hoorde rinkelen en in paniek raakte.

De man werd geraakt door de trein en is door de klap tegen een betonblok naast het spoor aangekomen. De brandweer, politie en ambulance waren snel aanwezig. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, is nog niet bekend.

De NS kan vertellen dat de machinist ongedeerd is en na het ongeluk niet meer verder hoefde te werken. Hij is opgevangen en er is nazorg voor hem. Hoe het mentaal met hem gaat, is niet bekend.

Door de aanrijding reden tot ongeveer drie uur 's middags geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel.