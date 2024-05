Onweer en regen lijken voorbij, waarschuwing niet meer van kracht

Het noodweer boven Brabant lijkt inmiddels weer voorbij te zijn. Het KNMI heeft code geel ingetrokken. Deze waarschuwing werd begin deze avond door het weerinstituut afgegeven vanwege windstoten en onweersbuien.

Er werden onweersbuien, hagel en windstoten voorspeld, tussen vijf en zeven uur in de avond. Uiteindelijk bleek dat rond half zeven al niet meer aan de orde.

Het grootste deel van Nederland had maandagavond te kampen met het zware weer. Alleen in Zeeland en in Limburg gold de weerwaarschuwing niet. Na half zeven maandagavond geldt code geel alleen nog voor Noord-Holland.