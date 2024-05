Door een ongeluk bij Oirschot kon het verkeer op de A58 vanuit Eindhoven in de richting Tilburg rekening houden met een uur vertraging. Meerdere auto's zijn hier rond zes uur op elkaar gebotst. Inmiddels is de linkerrijstrook weer vrijgegeven en neemt de vertraging af.

Weggebruikers werd aangeraden om te rijden via Den Bosch, over de A2 of de A65, maar dat is inmiddels weer ingetrokken.