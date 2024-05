Vrachtwagencombinatie schaart op A29, ruim uur vertraging vanaf Willemstad

Verkeer op de A29 van Bergen op Zoom richting Rotterdam komt dinsdagochtend in een enorme file terecht. Dit is het gevolg van een vrachtwagencombinatie die rond halfzes schaarde bij het Zuid-Hollandse Oud-Beijerland. Daar is de linkerrijstrook afgesloten. Vlak na het ongeluk werd zelfs heel de weg afgesloten, maar dat was slechts korte tijd het geval.

De afsluiting van de linkerrijstrook leidde rond negen uur 's ochtends tot een dertien kilometer lange file vanaf Willemstad. De vertraging bedraagt op dit moment ruim een uur en een kwartier. Sinds halftien is de vertraging afgenomen tot iets minder dan een uur. Omrijden kan via Dordrecht over de A59, de A17, de A16 en de A15, meldt de ANWB. A16

Ook op de A16 van Breda richting Rotterdam kwam het verkeer dinsdagochtend in een lange file terecht. Bij knooppunt Klaverpolder werden twee rijstroken afgesloten na een ongeluk. Die afsluiting leidde tot een veertien kilometer lange file vanaf Rijsbergen, eveneens goed voor meer dan een uur vertraging. Rond kwart over negen werden de twee afgesloten rijstroken vrijgegeven. Desondanks staat er rond kwart voor tien nog altijd een veertien kilometer lange file vanaf Breda-West, goed voor een halfuur vertraging.

Vanwege het ongeluk op de A16 werden twee rijstroken afgesloten (foto: X/Rijkswaterstaat).