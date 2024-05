Fluffy na jaren terug bij baasje: 'Maar wie is die andere Fluffy dan?'

Deborah Wattel kon haar geluk niet op toen een medewerker van Gezelschapsdierenkliniek Roosendaal haar vorige week belde dat haar sinds 2018 vermiste kat Fluffy terecht was. Maar ze was ook verbaasd. Want wie is dan de kat die drie jaar geleden bij haar werd gebracht en die sprekend op Fluffy lijkt?

Deborah was ontroerd toen ze in 2021 een telefoontje kreeg van het dierenasiel in Zierikzee, met de boodschap dat de vermiste Fluffy gevonden was. De vrouw uit het Zeeuwse Goes haastte zich naar Schouwen-Duiveland om haar kat daar op te halen. De kat voldeed volledig aan de beschrijving: mooi zwart, pluizig en ook nog eens het opvallend korte staartje. De kat reageerde dolenthousiast op haar baasjes en sprong meteen op schoot bij Deborahs man.

Drie jaar lang werd Fluffy vertroeteld. Er was eigenlijk nooit een moment dat Deborah twijfelde. Tot eind vorige week de telefoon ging. Een medewerker van Gezelschapsdierenkliniek Roosendaal belde met het heuglijke nieuws dat Fluffy bij hen was binnengebracht.

Er was wel iets merkwaardigs. Fluffy was gechipt, maar die chip konden de medewerkers van het asiel in Zierikzee bij die kat niet vinden. Volgens de asielmedewerkers gebeurt zoiets echter weleens vaker. De chip kan niet werken of via een wond uit de huid zijn gegaan:

"Een vrouw die klant is bij ons had de kat gevonden in Kapelle. Ze zag dat het beestje de laatste tijd niet goed verzorgd was en teken had", vertelt dierenartsassistente Bente van de dierenkliniek in Roosendaal. Bij de dierenartspraktijk werd de chip van het dier uitgelezen. En vervolgens konden ze Deborah bellen en haar het goede nieuws vertellen. "Zo blijkt maar weer hoe belangrijk het is om je kat te chippen en goed te laten registreren."

"Deborah was een beetje in shock toen we het goede nieuws vertelden", herinnert Bente zich. "Ze was uiteraard super verbaasd. Logisch, als je denkt dat je de juiste kat al in huis hebt."