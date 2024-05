Verkiezingen voor Europa komen eraan, maar nog geen idee? Hier is je hulp

Op 6 juni zijn de verkiezingen voor het Europees parlement. Voor veel mensen is het onduidelijk waar deze verkiezingen precies over gaan. Om het makkelijker te maken om straks in het stemhokje met een goed gevoel één bolletje rood te kleuren, maakte Kieskompas een stemhulp voor de Europese verkiezingen.

Aan de hand van dertig stellingen komen alle actuele politieke issues voorbij. Van stikstofregels tot handelsverdragen en van een Europees leger tot asielopvang. “Het resultaat is een echt Europees landschap, waarbij je goed het verschil ziet tussen de pro-Europese partijen en de eurokritische partijen. Zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant van het politieke speelveld”, legtprojectleider Jeroen van Lindert uit. Vul hier het Europees Kieskompas in, of gebruik deze link:

