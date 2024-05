Weerapps laten regen-icoontjes zien, maar volgens onze weerman valt het mee

Wie houdt van zon en warmte, heeft vandaag een topdag. De temperatuur loopt op tot 27 en lokaal zelfs 28 graden. Dat vertelde Jeroen Elferink van Weerplaza dinsdagochtend in het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant.

"Aan het eind van de dag is er wel wat kans op een paar regen- en onweersbuien, maar tot die tijd is er veel ruimte voor de zon."

Woensdag volgt volgens Elferink een weersomslag. "In de ochtend is het dan nog wel zonnig en loopt de temperatuur op naar 20 graden. Maar boven België ligt een band met buiige regen klaar en die buien trekken in de middag de provincie binnen. Dan gaat de temperatuur naar beneden, naar een graad of 16 halverwege de middag."

In weerapps is voor de dagen na woensdag ook volop regen te zien. "Ja, elke dag staat een regen-icoontje in de app, maar ik kan zeggen dat het waarschijnlijk zal meevallen", vertelde de weerman op de radio.

"Donderdag hebben we nog wel te maken met veel bewolking en perioden met regen of buien. Maar vanaf vrijdag komt de zon er echt weer vaker bij en loopt de temperatuur op naar 20 tot 22 graden. Al kan er in de loop van de middag iedere dag wel een bui ontstaan. Maar het is veel vaker gewoon droog en best zonnig."